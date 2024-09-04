Россияне не выступят на чемпионате Европы по велошоссе в Бельгии
Российские велогонщики не смогут выступить на шоссейном чемпионате Европы, который стартует 11 сентября в Бельгии.
Об этом заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
«Ситуация такая, что Международный союз велосипедистов (UCI) допускает наших гонщиков в нейтральном статусе, а Европейский союз велосипедистов (UEC) пока нет. Ранее и на трековые соревнования под эгидой UEC нам не удавалось попасть. А вот на чемпионат мира квоты есть, и есть спортсмены, выразившие желание поехать», – сказал Екимов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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