Россияне не выступят на чемпионате Европы по велошоссе в Бельгии

Российские велогонщики не смогут выступить на шоссейном чемпионате Европы, который стартует 11 сентября в Бельгии.

Об этом заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

«Ситуация такая, что Международный союз велосипедистов (UCI) допускает наших гонщиков в нейтральном статусе, а Европейский союз велосипедистов (UEC) пока нет. Ранее и на трековые соревнования под эгидой UEC нам не удавалось попасть. А вот на чемпионат мира квоты есть, и есть спортсмены, выразившие желание поехать», – сказал Екимов.