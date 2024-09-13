Чемпиона Европы по маунтинбайку Алексея Медведева отстранили из-за положительной допинг-пробы
Чемпион Европы по маунтинбайку Медведев отстранен из-за положительной допинг-пробы.
Об этом сообщили в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
«В рамках целевого внесоревновательного тестирования у спортсмена Алексея Медведева была взята допинг-проба, в которой была выявлена субстанция, включенная в запрещенный список WADA на 2024 год.
Согласно п. 9.4.1. общероссийских антидопинговых правил, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях и иной деятельности на основании положений п. 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил», – сообщили в ФВСР.
Медведев отстранен со 2 сентября 2024 года. Также временно отстранен 18-летний Николай Кузьменко, серебряный призер Кубка России 2024 года по велотреку в командной гонке преследования.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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