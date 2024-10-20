Бурлакова о победе на ЧМ по велотреку: «Трибуны мне аплодировали, пока я не слезла с велосипеда»

Россиянка Яна Бурлакова поделилась эмоциями от выступления на ЧМ по велотреку.

Бурлакова выиграла золото в гите на 500 м на турнире, который проходит в датском Баллерупе.

— Было очень много всего на пути к этому чемпионату мира. Федерация связывалась с UCI, узнавала будет ли квота, и когда квоту мы дождались, купили билеты. Первый рейс задержали, не успевали на пересадку. В итоге пересадка — сутки в Белграде.

— Погуляли по городу?

— Целую ночь не спала из-за перелета, и предстояла еще одна бессонная ночь, поэтому я отсыпалась. Но это были не все наши приключения, нашему механику не дали визу, мы были с тренером вдвоем. Казахстанские тренеры, механики нам всячески способствовали, помогали. Мой шоссейник сломался, пытались его починить, искали шестигранник для починки. Столько людей мне помогали, это было для меня очень приятно и неожиданно. Всем хочу сказать спасибо.

— Вы кайфанули от выступления на чемпионате мира?

— Да. Я уже с первого дня получила массу эмоций. Сидела на трибунах, ко мне подошли сфотографироваться — такого и в России не бывает. Было очень приятно! Атмосфера на трибунах нереальная! Потом начала нервничать, что моя физическая форма недостаточно хороша, вынесла мозг тренеру. В конце концов решила: на что готова, то и покажу. Выходила уже спокойно. Даже по трансляции было видно, что я улыбаюсь, выходя на старт.

— Вам важно, что вы последняя чемпионка на «пятисотке», где так часто выигрывали ваши партнерши по команде?

— Это очень хорошо. Я рада вот так закончить то, что начали девочки.

— Многие говорят, что за время изоляции отвыкли от полных трибун. Вы не растерялись?

— Нет. Я слышала все, что происходило. На первом круге была полная тишина. Когда во втором круге шла на хорошее время, люди начали поддерживать, кричали все громче и громче. А в финале уже были невероятные эмоции. Перед стартами одна моя знакомая кричала на трибунах и еще двое мужчин кричали: «Яна, мы за тебя, давай!» Это было очень приятно. Трибуны мне аплодировали, пока я не слезла с велосипеда, — сказала Бурлакова.