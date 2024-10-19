Екимов о победе Бурлаковой на ЧМ: «Учитывая, что ее результат в начале октября был сопоставим с рекордом мира, понимал, что есть шансы на тройку»

Вячеслав Екимов назвал приятным сюрпризом победу Бурлаковой на ЧМ по велотреку.

Россиянка Яна Бурлакова выступила на чемпионате мира в Дании в нейтральном статусе. Она завоевала золото в гите на 500 м.

«Учитывая, что у нее последний результат на соревнованиях в Санкт-Петербурге в начале октября был сопоставим с рекордом мира, я понимал, что были определенные шансы на тройку.

Золотая медаль – приятный, но сюрприз. Это тот вид программы, где ты выходишь на старт, перед тобой 500 метров, нет соперников, сбивающих факторов, все от тебя зависит. Это пятисотка, причем последняя в истории, больше пятисоток на чемпионате мира проводить не будут.

Первой просьбой на мое имя было от тренера Владимира Хозова, он сказал, что она в хорошей форме, он понимал, что допуск на чемпионат мира может быть проработан только дополнительно с международным союзом.

Не было ни квоты, ни квалификации, она на одном Кубке мира выступила, там была слабая попытка. Я проработал лично вопрос с президентом, потом с официальным письмом обратились, они оказали поддержку, включили ее в заявку.

Дальше проработали всю логистику, отправили, Яна молодец, мы ее с этим поздравляем. Учитывая все наши отношения с международным союзом, несмотря на все политические ситуации вокруг, они сохраняют внимательный подход к нам, и это все оказалось осуществимо», – сказал глава Федерации велосипедного спорта России.