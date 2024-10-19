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Бурлакова о победе на ЧМ по велотреку: «До сих пор не верю, что выиграла. Возможно, еще неделю буду спать в майке чемпионки мира»

Россиянка Яна Бурлакова прокомментировала свою победу на ЧМ по велотреку.

Бурлакова победила в гите с места на 500 м. Соревнования проходят в датском Баллерупе, российские велогонщики выступают в нейтральном статусе. 

«Я очень рада тому, что выступила здесь. Это моя первая майка чемпионки мира, что нереально круто, конечно. Не была уверена в своих силах, но была уверена, что покажу максимум.

За несколько дней до чемпионата я тренеру устраивала: «Ну все, не еду». А он терпеливый и всегда меня поддерживал. Выходя с утра, чувствовала себя свежее, но ощущения, что лечу, парю, не было. Не было легкости в ногах.

Утром были рабочие, средние секунды, но они позволяли бороться. Вечером выходила достаточно спокойно, не скажу, что уверенно в себе, но решила, что сделаю всё, будь что будет.

Я до сих пор не верю, что выиграла. Возможно, сегодня и потом еще неделю буду спать в майке чемпионки мира», – сказала спортсменка.

Россиянка Яна Бурлакова завоевала золото в гите на чемпионате мира по велотреку

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
велотрек
logoсборная России жен
чемпионат мира по велоспорту
Яна Бурлакова (Тыщенко)
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