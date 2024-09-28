Велошоссе. Чемпионат мира. Копеки победила в групповой гонке, Дайгерт – 2-я, Лонго-Боргини – 3-я

Бельгийская велогонщица Копеки выиграла групповую гонку на чемпионате мира-2024.

Велошоссе

Чемпионат мира

Устер – Цюрих, Швейцария

154,1 км

Групповая гонка

Женщины

1. Лотте Копеки (Бельгия) – 4.05,26

2. Хлоэ Дайгерт (США) – то же время

3. Элиза Лонго-Боргини (Италия)

4. Лиане Липперт (Германия)

5. Деми Воллеринг (Нидерланды)

6. Руби Роузмен-Гэннон (Австралия)

7. Юстине Гекире (Бельгия) – 1,06

8. Марианне Вос (Нидерланды)

9. Риянне Маркус (Нидерланды)

10. Бланка Вас (Венгрия) – 3,00