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Велошоссе. Чемпионат мира. Копеки победила в групповой гонке, Дайгерт – 2-я, Лонго-Боргини – 3-я

Бельгийская велогонщица Копеки выиграла групповую гонку на чемпионате мира-2024.

Велошоссе

Чемпионат мира

Устер – Цюрих, Швейцария

154,1 км

Групповая гонка

Женщины

1. Лотте Копеки (Бельгия) – 4.05,26

2. Хлоэ Дайгерт (США) – то же время

3. Элиза Лонго-Боргини (Италия)

4. Лиане Липперт (Германия)

5. Деми Воллеринг (Нидерланды)

6. Руби Роузмен-Гэннон (Австралия)

7. Юстине Гекире (Бельгия) – 1,06

8. Марианне Вос (Нидерланды)

9. Риянне Маркус (Нидерланды)

10. Бланка Вас (Венгрия) – 3,00

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
велошоссе
результаты
logoсборная Италии по велоспорту
logoсборная Нидерландов жен
logoМарианна Вос
чемпионат мира по велоспорту
logoсборная Германии жен
logoсборная Австралии жен
logoсборная США жен
Элиза Лонго-Боргини
logoЛотте Копеки
Деми Воллеринг
сборная Бельгии жен
logoХлоэ Дайгерт
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