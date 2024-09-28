Велошоссе. Чемпионат мира. Копеки победила в групповой гонке, Дайгерт – 2-я, Лонго-Боргини – 3-я
Бельгийская велогонщица Копеки выиграла групповую гонку на чемпионате мира-2024.
Велошоссе
Чемпионат мира
Устер – Цюрих, Швейцария
154,1 км
Групповая гонка
Женщины
1. Лотте Копеки (Бельгия) – 4.05,26
2. Хлоэ Дайгерт (США) – то же время
3. Элиза Лонго-Боргини (Италия)
4. Лиане Липперт (Германия)
5. Деми Воллеринг (Нидерланды)
6. Руби Роузмен-Гэннон (Австралия)
7. Юстине Гекире (Бельгия) – 1,06
8. Марианне Вос (Нидерланды)
9. Риянне Маркус (Нидерланды)
10. Бланка Вас (Венгрия) – 3,00
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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