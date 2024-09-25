Велошоссе. Чемпионат мира. Австралия победила в смешанной эстафете, Германия – 2-я, Италия – 3-я
Австралийские велогонщики выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира-2024.
Велошоссе
Чемпионат мира
Цюрих, Швейцария
53,7 км
Смешанная эстафета
1. Австралия (Грэйс Браун, Броуди Чапмен, Бен О’Коннор, Руби Роузмен-Гэннон, Джей Вайн, Майкл Мэттьюс) – 1.12,52
2. Германия (Марко Бреннер, Мигель Хайдеманн, Франциска Кох, Лиане Липперт, Антония Нидермайер, Максимилиан Шахманн) – 0,01
3. Италия (Эдоардо Аффини, Маттиа Каттанео, Филиппо Ганна, Элиза Лонго-Боргини, Сорайя Паладин, Гайя Реалини) – 0,08
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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