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Велошоссе. Чемпионат Европы. Аффини и Копеки выиграли «разделки», Кюнг и ван Дейк – 2-е

Эдоардо Аффини и Лотте Копеки выиграли «разделки» на ЧЕ по велошоссе в Бельгии.

Велошоссе

Чемпионат Европы

Хесден-Золдер – Хасселт, Бельгия

31,2 км

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

Мужчины

1. Эдоардо Аффини (Италия) – 35,15

2. Штефан Кюнг (Швейцария) – 0,9

3. Маттиа Каттанео (Италия) – 0,19

4. Дан Холе (Нидерланды) – 0,26

5. Тимен Аренсман (Нидерланды) – 0,53

6. Виктор Кампенартс (Бельгия) – 0,56

7. Нильс Политт (Германия) – 1,00

8. Каспер Асгрен (Дания) – 1,06

9. Серен Вереншельд (Норвегия) – 1,09

10. Макс Вальшайд (Германия) – 1,12

Женщины

1. Лотте Копеки (Бельгия) – 39,00

2. Эллен ван Дейк (Нидерланды) – 0,43

3. Кристина Швайнбергер (Австрия) – 1,02

4. Риянне Маркус (Нидерланды) – 1,04

5. Виттория Гваццини (Италия) – 1,08

6. Катрине Олеруд (Норвегия) – 1,24

7. Мике Крегер (Германия) – 1,48

8. Евгения Буяк (Словения) – 1,52

9. Ребекка Кернер (Дания) – 2,08

10. Анна Кизенхофер (Австрия) – 2,10

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
велошоссе
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Нильс Политт
Виктор Кампенартс
logoВиттория Гуаццини
Макс Вальшайд
Маттиа Каттанео
Каспер Асгрен
Анна Кизенхофер
Эдоардо Аффини
logoЛотте Копеки
Тимен Аренсман
сборная Бельгии жен
Кристина Швайнбергер
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