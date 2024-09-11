Велошоссе. Чемпионат Европы. Аффини и Копеки выиграли «разделки», Кюнг и ван Дейк – 2-е

Эдоардо Аффини и Лотте Копеки выиграли «разделки» на ЧЕ по велошоссе в Бельгии.

Велошоссе Чемпионат Европы Хесден-Золдер – Хасселт, Бельгия 31,2 км Индивидуальная гонка с раздельным стартом Мужчины 1. Эдоардо Аффини (Италия) – 35,15 2. Штефан Кюнг (Швейцария) – 0,9 3. Маттиа Каттанео (Италия) – 0,19 4. Дан Холе (Нидерланды) – 0,26 5. Тимен Аренсман (Нидерланды) – 0,53 6. Виктор Кампенартс (Бельгия) – 0,56 7. Нильс Политт (Германия) – 1,00 8. Каспер Асгрен (Дания) – 1,06 9. Серен Вереншельд (Норвегия) – 1,09 10. Макс Вальшайд (Германия) – 1,12 Женщины 1. Лотте Копеки (Бельгия) – 39,00 2. Эллен ван Дейк (Нидерланды) – 0,43 3. Кристина Швайнбергер (Австрия) – 1,02 4. Риянне Маркус (Нидерланды) – 1,04 5. Виттория Гваццини (Италия) – 1,08 6. Катрине Олеруд (Норвегия) – 1,24 7. Мике Крегер (Германия) – 1,48 8. Евгения Буяк (Словения) – 1,52 9. Ребекка Кернер (Дания) – 2,08 10. Анна Кизенхофер (Австрия) – 2,10