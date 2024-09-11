Велошоссе. Чемпионат Европы. Аффини и Копеки выиграли «разделки», Кюнг и ван Дейк – 2-е
Велошоссе
Чемпионат Европы
Хесден-Золдер – Хасселт, Бельгия
31,2 км
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Мужчины
1. Эдоардо Аффини (Италия) – 35,15
2. Штефан Кюнг (Швейцария) – 0,9
3. Маттиа Каттанео (Италия) – 0,19
4. Дан Холе (Нидерланды) – 0,26
5. Тимен Аренсман (Нидерланды) – 0,53
6. Виктор Кампенартс (Бельгия) – 0,56
7. Нильс Политт (Германия) – 1,00
8. Каспер Асгрен (Дания) – 1,06
9. Серен Вереншельд (Норвегия) – 1,09
10. Макс Вальшайд (Германия) – 1,12
Женщины
1. Лотте Копеки (Бельгия) – 39,00
2. Эллен ван Дейк (Нидерланды) – 0,43
3. Кристина Швайнбергер (Австрия) – 1,02
4. Риянне Маркус (Нидерланды) – 1,04
5. Виттория Гваццини (Италия) – 1,08
6. Катрине Олеруд (Норвегия) – 1,24
7. Мике Крегер (Германия) – 1,48
8. Евгения Буяк (Словения) – 1,52
9. Ребекка Кернер (Дания) – 2,08
10. Анна Кизенхофер (Австрия) – 2,10
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий