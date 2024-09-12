Велошоссе. Чемпионат Европы. Италия победила в смешанной эстафете, Германия – 2-я, Бельгия – 3-я
Итальянские велогонщики выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы-2024.
Велошоссе
Чемпионат Европы
Хесден-Золдер – Хасселт, Бельгия
52,3 км
Смешанная эстафета
1. Италия (Маттиа Каттанео, Элена Чеккини, Виттория Гваццини, Мирко Маэстри, Гайя Мазетти, Эдоардо Аффини) – 1.01,43
2. Германия (Янник Штаймле, Макс Вальшайд, Нильс Политт, Мике Крегер, Франциска Кох, Лиза Кляйн) – 0,17
3. Бельгия (Алана Кастрик, Марион Норберт Риберолле, Ноа Ванденбранден, Виктор Веркуйи, Йессе Ванденбулке, Эдвард Теунс) – 1,33
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости