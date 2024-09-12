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Велошоссе. Чемпионат Европы. Италия победила в смешанной эстафете, Германия – 2-я, Бельгия – 3-я

Итальянские велогонщики выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы-2024.

Велошоссе

Чемпионат Европы

Хесден-Золдер – Хасселт, Бельгия

52,3 км

Смешанная эстафета

1. Италия (Маттиа Каттанео, Элена Чеккини, Виттория Гваццини, Мирко Маэстри, Гайя Мазетти, Эдоардо Аффини) – 1.01,43

2. Германия (Янник Штаймле, Макс Вальшайд, Нильс Политт, Мике Крегер, Франциска Кох, Лиза Кляйн) – 0,17

3. Бельгия (Алана Кастрик, Марион Норберт Риберолле, Ноа Ванденбранден, Виктор Веркуйи, Йессе Ванденбулке, Эдвард Теунс) – 1,33

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
велошоссе
результаты
logoсборная Италии по велоспорту
logoсборная Германии жен
logoсборная Бельгии
logoсборная Германии
чемпионат Европы
Нильс Политт
Эдвард Теунс
logoВиттория Гуаццини
Макс Вальшайд
Маттиа Каттанео
Эдоардо Аффини
сборная Бельгии жен
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