18-летняя швейцарская велогонщица Фуррер умерла после падения на чемпионате мира в Цюрихе

18-летняя швейцарская велогонщица умерла после падения на чемпионате мира.

Накануне Мюриэль Фуррер упала во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе. Спортсменка получила травму головы, ее доставили в больницу на вертолете в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня Фуррер скончалась в Университетской клинике Цюриха.