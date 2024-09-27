18-летняя швейцарская велогонщица Фуррер умерла после падения на чемпионате мира в Цюрихе
18-летняя швейцарская велогонщица умерла после падения на чемпионате мира.
Накануне Мюриэль Фуррер упала во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе. Спортсменка получила травму головы, ее доставили в больницу на вертолете в крайне тяжелом состоянии.
Сегодня Фуррер скончалась в Университетской клинике Цюриха.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: UCI
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