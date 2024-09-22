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Велошоссе. Чемпионат мира. Эвенепул выиграл индивидуальную «разделку», Ганна – 2-й, Аффини – 3-й

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул выиграл «разделку» на чемпионате мира.

Чемпионат мира по велошоссе

Мужчины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)

Цюрих, Швейцария

46,1 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 53,01

2. Филиппо Ганна (Италия) – 0,06

3. Эдоардо Аффини (Италия) – 0,54

4. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 1,17

5. Джей Вайн (Австралия) – 1,24

6. Каспер Асгрин (Дания) – 1,30

7. Тобиас Фосс (Норвегия) – 1,44

8. Штефан Кюнг (Швейцария) – 1,48

9. Виктор Кампенартс (Бельгия) – 1,55

10. Брэндон Макналти (США) – 1,58

11. Бруно Армирайл (Франция) – 2,04

12. Примож Роглич (Словения) – 2,06

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
велошоссе
результаты
чемпионат мира по велоспорту
Штефан Кюнг
logoПримож Роглич
Виктор Кампенартс
Брэндон Макналти
logoФилиппо Ганна
logoРемко Эвенепул
Каспер Асгрен
Тобиас Фосс
Эдоардо Аффини
Джошуа Тарлинг
Джей Вайн
Бруно Армирайл
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