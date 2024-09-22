Велошоссе. Чемпионат мира. Эвенепул выиграл индивидуальную «разделку», Ганна – 2-й, Аффини – 3-й
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул выиграл «разделку» на чемпионате мира.
Чемпионат мира по велошоссе
Мужчины
Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)
Цюрих, Швейцария
46,1 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 53,01
2. Филиппо Ганна (Италия) – 0,06
3. Эдоардо Аффини (Италия) – 0,54
4. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 1,17
5. Джей Вайн (Австралия) – 1,24
6. Каспер Асгрин (Дания) – 1,30
7. Тобиас Фосс (Норвегия) – 1,44
8. Штефан Кюнг (Швейцария) – 1,48
9. Виктор Кампенартс (Бельгия) – 1,55
10. Брэндон Макналти (США) – 1,58
11. Бруно Армирайл (Франция) – 2,04
12. Примож Роглич (Словения) – 2,06
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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