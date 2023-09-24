Чемпионат Европы по велошоссе-2023. Лапорт выиграл групповую гонку, ван Арт – 2-й, Коэй – 3-й

Француз Кристоф Лапорт выиграл групповую гонку на чемпионате Европы по велошоссе.

Чемпионат Европы по велошоссе

Ассен – Коль ду Вам, Нидерланды

Групповая гонка

199,8 км

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Мужчины

1. Кристоф Лапорт (Франция) – 4.15,51

2. Ваут ван Арт (Бельгия) – то же время

3. Улав Коэй (Нидерланды)

4. Арно де Ли (Бельгия) – 0,01

5. Майк Теунссен (Нидерланды) – 0,09

6. Расмус Тиллер (Норвегия)

7. Мадс Педерсен (Дания) – 0,13

8. Йон Дегенкольб (Германия) – 0,15

Полные результаты – здесь.