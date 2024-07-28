Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Есть вообще какая угодно еда, из любой кухни мира»

Теги велошоссе Олимпийская сборная России сборная России жен Олимпиада-2024 Питание Тамара Дронова еда Велоспорт

Велогонщица Тамара Дронова высказалась о питании в олимпийской деревне.

– Меня все устраивает – у меня на завтрак есть овсянка, кофе, яйца, вообще все, что нужно. Есть мясо на гриле – и красное, и белое. А если дойти до основной кухни, там есть халяльная еда, вообще какая угодно, из любой кухни мира.

То есть я не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Овощи есть, фрукты есть, пудинги, глютеновая, безглютеновая еда... Очереди есть, но так, чтобы не хватало еды – такого нет.

– По условиям размещения все хорошо? Есть кондиционер?

– Кондиционер есть, комнаты сухие, теплые. Я, честно говоря, не заметила каких‑то недостатков, – сказала Дронова.

«На нейтральной форме написано «Сделано с любовью». Наша гонщица – о пути в Париж

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41 комментарий
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Потому что ты приехала соревноваться, а другие люди приехали выискивать недостатки
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Сейчас Журову и Свищева разорвёт от злости.
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Засланный "казачек". Работает на иностранные агентства. Не может быть все нормально на Олимпиаде в недружественной стране.
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Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
Нет, приехать соревноваться – это всегда занимать первые три места. Всем же известно, что на соревнования стоит ехать только за этим, почему там участвует больше трёх человек – загадка. И вообще, трудности для слабаков, крутые парни ищут легкий путь. Или критикуют тех, кто что-то делает, например.
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Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий скрыт
Ох, ты тоже оттуда вещаешь? Расскажи, как там кухня? Чего не хватает? В чем с ней не согласен? Или ты просто написал чтобы написать?
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Ответ Melnikov1968
Сейчас Журову и Свищева разорвёт от злости.
Примут по 0,5 и скоро выползут)))
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Ответ Евгений Цыбулин
Примут по 0,5 и скоро выползут)))
На них 0,5 уже не действует. Литруху надо.
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Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
Во-первых, 40-е места она не занимала, а во-вторых, ей лучше даются групповые гонки
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Как же сейчас бомбанет у наших депутатов и чиновников ! :)))
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Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий скрыт
О, еще один кому "неинтересно", но из новостях по ои не вылезает.
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Не знаю как там в Парыже , но я б с удовольствием пообедал в Кремле ..
Крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой и цитрусовый шербет подают гостям государственного обеда, который проходит в Кремле с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита лидера Китая в РФ.
Также в меню - салат с карельской форелью и свежими огурцами, мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре, малиновый мусс.

Из напитков гостям обеда предложат на выбор вина российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".

По запросу также могут предоставить постное меню.
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Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! (С)
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Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
Человек с дивана, ничего особо не делающий для своей страны, кроме налогов, уж точно должен решать, что должен делать спортсмен, посвятивший своему делу годы. А кто и зачем туда едет, решают сами поехавшие, не нам за них решать. Я хронически не переношу людей, которые говорят человеку, взявшемуся готовить шашлык, когда остальные промолчали, как ему надо правильно готовить.
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Ответ Олег Кумалагов
Человек с дивана, ничего особо не делающий для своей страны, кроме налогов, уж точно должен решать, что должен делать спортсмен, посвятивший своему делу годы. А кто и зачем туда едет, решают сами поехавшие, не нам за них решать. Я хронически не переношу людей, которые говорят человеку, взявшемуся готовить шашлык, когда остальные промолчали, как ему надо правильно готовить.
Там по нику все понятно. Кому там что объяснишь
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Ну да, под все страны не обязаны подстраиваться. Если условному аргентинцу не нравится местное матэ, пусть в Аргентине пьёт настоящий)
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А из русской кухни есть что-нибудь?
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Кандидат в инагенты
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Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий скрыт
"Но что ей до тебя... Она была в Париже..."
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Ответ mold-cel
Комментарий удален пользователем
капусту даже в простых дсш не рекомендуется употреблять, а уж, на спортивных мероприятиях такого рода тем более.
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Просто не надо читать российских газет - не до обеда, а вообще.
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Видимо некоторые действительно зажрались
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Ответ закрыт по беспределу
"Но что ей до тебя... Она была в Париже..."
и сам макрон ей что-то говорил...))))))
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Ответ David Rigert
Засланный "казачек". Работает на иностранные агентства. Не может быть все нормально на Олимпиаде в недружественной стране.
Как бы статус иноагента Тамаре не присвоили, у нас с этим быстро и не церемонятся, чуть что расходится с мнением властей и пятилетка как минимум обеспечена!!
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Ответ Джанлука Нальюка
Там по нику все понятно. Кому там что объяснишь
второе слово в нике какое-то малость странное не только все смогут его правильно произнести)))))
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Ответ monolitek
Комментарий удален модератором
АХАХАХАХ я написал ответ на твой коммент, а ты мне ограничил доступ к ответам на твои комменты, вот он представитель демократии и прогрессивной части общественности, "мне не нравиться твоя позиция, поэтому я заблочил тебя, чтобы ты не мог привести контраргументы" 😂
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Ответ Stanislav Tokarev
Потому что ты приехала соревноваться, а другие люди приехали выискивать недостатки
Комментарий удален модератором
Можно вспомнить, как куча российских спортсменов жаловалось на еду в "дружественном" Китае.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tv/3012328.html
Комменты там досавляют. Что не Олимпиада - катастрофа. Но как только идут медальки, уже пофиг на условия.
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Есть ли приложение спортса?В аппстор не нашёл
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На Олимпиаде вообще все ходят в Макдональдс, на последних Играх вообще пришлось ограничить бургеров количество в одни руки.
Едой кто-то недоволен всегда, знаю из первых рук (жена была в Рио). Но сейчас методичка работает, чтобы это максимально освещать.
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Наверное потому, что спорсмены и их представители считают себя мегазвёздами и думают, что их тут, как царей должны обслуживать. Те, кто попроще, не будут жаловаться
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