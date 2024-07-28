Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Есть вообще какая угодно еда, из любой кухни мира»
Велогонщица Тамара Дронова высказалась о питании в олимпийской деревне.
– Меня все устраивает – у меня на завтрак есть овсянка, кофе, яйца, вообще все, что нужно. Есть мясо на гриле – и красное, и белое. А если дойти до основной кухни, там есть халяльная еда, вообще какая угодно, из любой кухни мира.
То есть я не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Овощи есть, фрукты есть, пудинги, глютеновая, безглютеновая еда... Очереди есть, но так, чтобы не хватало еды – такого нет.
– По условиям размещения все хорошо? Есть кондиционер?
– Кондиционер есть, комнаты сухие, теплые. Я, честно говоря, не заметила каких‑то недостатков, – сказала Дронова.
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Крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой и цитрусовый шербет подают гостям государственного обеда, который проходит в Кремле с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита лидера Китая в РФ.
Также в меню - салат с карельской форелью и свежими огурцами, мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре, малиновый мусс.
Из напитков гостям обеда предложат на выбор вина российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".
По запросу также могут предоставить постное меню.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tv/3012328.html
Комменты там досавляют. Что не Олимпиада - катастрофа. Но как только идут медальки, уже пофиг на условия.
Едой кто-то недоволен всегда, знаю из первых рук (жена была в Рио). Но сейчас методичка работает, чтобы это максимально освещать.