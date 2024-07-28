Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Есть вообще какая угодно еда, из любой кухни мира»

Велогонщица Тамара Дронова высказалась о питании в олимпийской деревне.

– Меня все устраивает – у меня на завтрак есть овсянка, кофе, яйца, вообще все, что нужно. Есть мясо на гриле – и красное, и белое. А если дойти до основной кухни, там есть халяльная еда, вообще какая угодно, из любой кухни мира.

То есть я не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Овощи есть, фрукты есть, пудинги, глютеновая, безглютеновая еда... Очереди есть, но так, чтобы не хватало еды – такого нет.

– По условиям размещения все хорошо? Есть кондиционер?

– Кондиционер есть, комнаты сухие, теплые. Я, честно говоря, не заметила каких‑то недостатков, – сказала Дронова.

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