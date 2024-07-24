Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Кормят как в пятизвездочном отеле. Кровать очень даже ничего»

Велогонщица Дронова рассказала об условиях проживания в олимпийской деревне.

Россиянка прилетела в Париж 23 июля.

— Как условия? Всех особенно интересует картонная кровать, конечно.

— Кормят как в пятизвездочном отеле. Кровать очень даже ничего. Есть опция заказать себе другой матрас и протестировать, — сказала Дронова.

Сопровождающий нейтральных атлетов Никита Бекинеев отметил, что проблем с расселением у россиян нет.

«Никаких проблем на въезде или с расселением не было. Питание хорошее. В номере есть кондиционер. Размещение у нас двухместное. Все хорошо. Тамара (Дронова) уже в олимпийской деревне.

Сегодня прилетит Глеб Сырица, Алена Иванченко будет в Париже 1 августа, она прилетает непосредственно под групповую гонку», — цитирует Бекинеева «Матч ТВ».

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати