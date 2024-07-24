Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Кормят как в пятизвездочном отеле. Кровать очень даже ничего»

Теги велошоссе Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Матч ТВ Тамара Дронова Велоспорт

Велогонщица Дронова рассказала об условиях проживания в олимпийской деревне.

Россиянка прилетела в Париж 23 июля.

— Как условия? Всех особенно интересует картонная кровать, конечно.

— Кормят как в пятизвездочном отеле. Кровать очень даже ничего. Есть опция заказать себе другой матрас и протестировать, — сказала Дронова.

Сопровождающий нейтральных атлетов Никита Бекинеев отметил, что проблем с расселением у россиян нет. 

«Никаких проблем на въезде или с расселением не было. Питание хорошее. В номере есть кондиционер. Размещение у нас двухместное. Все хорошо. Тамара (Дронова) уже в олимпийской деревне.

Сегодня прилетит Глеб Сырица, Алена Иванченко будет в Париже 1 августа, она прилетает непосредственно под групповую гонку», — цитирует Бекинеева «Матч ТВ». 

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати

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41 комментарий
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Покажите про кровать Скабеевой! Пусть готовит опровержение, ей лучше известно, какая кровать на самом деле.
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Ответ Азамат011989
Комментарий скрыт
Ну так и молодцы, что поехали ради себя. Жертвовать годами подготовки из-за пустой символики и обиженных чиновников было бы сущей глупостью.
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Какое разочарование для псевдо-патриотов...
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Всё, инагент
+20
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Надо же, в Париже - и нормальная кровать.
Как в анекдоте:
- Где в сшили такой шикарный пиджак?
- Как это где? В Париже!
- А далеко ли Париж от Бердичева?
- 2000 км.
- Надо же, такая глушь, а так хорошо шьют.
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0
+12
Ответ Сергей
Всё, инагент
Не дай бог еще руку Баху пожмет, то вообще кранты.
+13
-3
+10
Ответ I. S.
Покажите про кровать Скабеевой! Пусть готовит опровержение, ей лучше известно, какая кровать на самом деле.
новость про кровать Скабеевой соберет много комментов
+9
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А согласен ли с ней заслуженный артист Российской Федерации Дронов ❓🤔 будет ли его мнение опубликовано❓🧐
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-6
+8
Ответ Азамат011989
Комментарий скрыт
Объясните пожалуйста, в чем заключается факт "продажи Родины"?? Наша страна продолжает платить в МОК многомиллионные взносы, видимо для того чтоб спортсмены имели возможность выступать на Олимпийских играх. Но спортсменов этих в общественных массах упорно записывают в предатели. Как так?
+8
-2
+6
Ответ Азамат011989
Комментарий скрыт
Или я просто сторонник идеи "убей в себе государство". Не вижу смысла сакрализовывать подобные организации и считать государство чем-то большим, чем обычной сервисной службой.

Я ни с кем никогда не воевал, никаких врагов на "коллективном Западе" у меня нет. Да и действия российских властей/силовиков я не одобряю от слова "совсем".
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Ответ Singidunum1389
новость про кровать Скабеевой соберет много комментов
Загитова: кровать Роттенбега очень даже ничего!
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Ответ Геннадий Тимченко
А согласен ли с ней заслуженный артист Российской Федерации Дронов ❓🤔 будет ли его мнение опубликовано❓🧐
Российская Федерация Дронов? Соединенные Штаты Беспилотников тогда уж
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Ответ Singidunum1389
новость про кровать Скабеевой соберет много комментов
А если ещё и видео будет, то это попадет в топ комментов года))) 😂
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А по второму и первому каналу другое говорят, что то тут не так
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Ответ Азамат011989
Комментарий скрыт
А что на них делали, когда целая сборная без флага и гимна ездила, или вы считаете, что они не ради себя ездили?
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Прям "вести с полей", во время уборки урожая в СССР была такая передача.
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что не один туалет на два номера????
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а соседи как?)
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Ответ Singidunum1389
Российская Федерация Дронов? Соединенные Штаты Беспилотников тогда уж
Прочитайте внимательнее: Дронов (фамилия такая, как и у спортсменки) - заслуженный артист Российской Федерации... Как-то же он это звание заслужил, значит может высказать своё "заслуженное" мнение или вы полагаете, что он не достоин упоминаться на данном ресурсе❓🤔
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Матрас ей потестировать. Теперь понятно зачем приехала)
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Тянет на дискредитацию всрф
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Дронова, хватит жрать, дуй на тренировку))
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Ответ Азамат011989
Знаете в чем ваша беда? И таких как вы? Для вас Родина и государство - это одно и тоже. Вы отформатированы. Вы манкурт. Можно как угодно плохо относиться к государству, но против Родины, говорить или делать что-то плохое нельзя.
Родина - понятие ой какое растяжимое. В диапазоне от квартиры до Млечного пути. Опять-таки, я не вижу особых причин выделять на этом фоне именно какой-то конкретный кусок территории, очерченный государственными границами. Космополитичный подход к этому вопросу мне куда ближе.
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Ответ Азамат011989
Знаете в чем ваша беда? И таких как вы? Для вас Родина и государство - это одно и тоже. Вы отформатированы. Вы манкурт. Можно как угодно плохо относиться к государству, но против Родины, говорить или делать что-то плохое нельзя.
Почему?
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Враг народа не иначе!!! И это на фоне западных происков против пловцов в Екатеринбурге. Требую всей госдурой рассмотреть это заявление
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