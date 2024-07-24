Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Кормят как в пятизвездочном отеле. Кровать очень даже ничего»
Велогонщица Дронова рассказала об условиях проживания в олимпийской деревне.
Россиянка прилетела в Париж 23 июля.
— Как условия? Всех особенно интересует картонная кровать, конечно.
— Кормят как в пятизвездочном отеле. Кровать очень даже ничего. Есть опция заказать себе другой матрас и протестировать, — сказала Дронова.
Сопровождающий нейтральных атлетов Никита Бекинеев отметил, что проблем с расселением у россиян нет.
«Никаких проблем на въезде или с расселением не было. Питание хорошее. В номере есть кондиционер. Размещение у нас двухместное. Все хорошо. Тамара (Дронова) уже в олимпийской деревне.
Сегодня прилетит Глеб Сырица, Алена Иванченко будет в Париже 1 августа, она прилетает непосредственно под групповую гонку», — цитирует Бекинеева «Матч ТВ».
Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати
Как в анекдоте:
- Где в сшили такой шикарный пиджак?
- Как это где? В Париже!
- А далеко ли Париж от Бердичева?
- 2000 км.
- Надо же, такая глушь, а так хорошо шьют.
Я ни с кем никогда не воевал, никаких врагов на "коллективном Западе" у меня нет. Да и действия российских властей/силовиков я не одобряю от слова "совсем".