Правозащитная организация утверждает, что более половины спортсменов из России и Беларуси, допущенных к Олимпиаде, не соответствуют критериям нейтрального статуса
Правозащитники заявили о несоответствии российских олимпийцев критериям нейтральности.
Международная правозащитная организация Global Rights Compliance (GRC) опубликовала отчет с итогами расследования на предмет нарушения спортсменами принципов участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.
В отчете говорится, что 17 из 31 российского и белорусского спортсмена (10 россиян и 7 белорусов), принявших приглашения на Игры в Париже, не соответствуют критериям нейтральности.
В частности, GRC выяснила, что два российских спортсмена (из велоспорта и тенниса) ставили лайки под постами в поддержку боевых действий. Также организация утверждает, что как минимум два белорусских атлета служат в вооруженных силах страны.
«Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения независимой комиссии по допуску. Комиссия проверила всех спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и принципами участия индивидуальных нейтральных атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Кроме этого, нам больше нечего добавить», – сказал представитель МОК в комментарии для USA Today.
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Финальный состав наших на Олимпиаду: меньше было только при царе
а более половины это 10-12 получается
и кто по концовке поедет?
Может, эти 15-тайные агкнты МОК, которые зараннее согласились участвовать в антироссийских провокациях, и поэтому мок закрыл глаза на их несоответствие?