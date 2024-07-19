Правозащитная организация утверждает, что более половины спортсменов из России и Беларуси, допущенных к Олимпиаде, не соответствуют критериям нейтрального статуса

Правозащитники заявили о несоответствии российских олимпийцев критериям нейтральности.

Международная правозащитная организация Global Rights Compliance (GRC) опубликовала отчет с итогами расследования на предмет нарушения спортсменами принципов участия в в нейтральном статусе.

В отчете говорится, что 17 из 31 российского и белорусского спортсмена (10 россиян и 7 белорусов), принявших приглашения на Игры в Париже, не соответствуют критериям нейтральности.

В частности, GRC выяснила, что два российских спортсмена (из велоспорта и тенниса) ставили лайки под постами в поддержку боевых действий. Также организация утверждает, что как минимум два белорусских атлета служат в вооруженных силах страны.

«Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения независимой комиссии по допуску. Комиссия проверила всех спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и принципами участия индивидуальных нейтральных атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Кроме этого, нам больше нечего добавить», – сказал представитель в комментарии для USA Today.

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