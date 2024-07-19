Правозащитная организация утверждает, что более половины спортсменов из России и Беларуси, допущенных к Олимпиаде, не соответствуют критериям нейтрального статуса

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Олимпиада-2024 сборная Беларуси жен Политика Велоспорт

Правозащитники заявили о несоответствии российских олимпийцев критериям нейтральности.

Международная правозащитная организация Global Rights Compliance (GRC) опубликовала отчет с итогами расследования на предмет нарушения спортсменами принципов участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

В отчете говорится, что 17 из 31 российского и белорусского спортсмена (10 россиян и 7 белорусов), принявших приглашения на Игры в Париже, не соответствуют критериям нейтральности.

В частности, GRC выяснила, что два российских спортсмена (из велоспорта и тенниса) ставили лайки под постами в поддержку боевых действий. Также организация утверждает, что как минимум два белорусских атлета служат в вооруженных силах страны.

«Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения независимой комиссии по допуску. Комиссия проверила всех спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и принципами участия индивидуальных нейтральных атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Кроме этого, нам больше нечего добавить», – сказал представитель МОК в комментарии для USA Today.

Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?

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39 комментариев
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Как правозащитная организация прокомментировала нарушение прав спортсменов, которых на олимпиаду из-за паспорта не пустили?
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А это точно правозащитная организация? 🤔
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А они не хотят в таком случае всех спортсменов, участвующих в олимпиаде проверить? Уверен, там очень много интересного будет.
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0
+24
Ответ mitch
Хотелось бы по подробней, что такое «Международная правозащитная организация»? Это официальная структура, которая назначена МОК для проверки спортсменов? Или эта частная, самопровозглашенная, структура, финансируемая непонятно кем?
Если перевести на русский, то это доносящие украинцы, очевидно же)
+23
-2
+21
Те, кто , якобы, выступают за права и демократия, получаются самые лютые диктаторы
+17
-1
+16
Хотелось бы по подробней, что такое «Международная правозащитная организация»? Это официальная структура, которая назначена МОК для проверки спортсменов? Или эта частная, самопровозглашенная, структура, финансируемая непонятно кем?
+17
-2
+15
Чем дальше тем смешнее. Не удивлюсь, что многих развернут в аэропорту в франции, сославшись на проблемы с визой.
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Да когда уже наконец-то они насытятся?
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Дима Губерниев твой выход. Расскажи нам еще раз почему российским спортсменам все-таки надо ехать в Париж под белой тряпкой
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Ответ m.scaline
Как правозащитная организация прокомментировала нарушение прав спортсменов, которых на олимпиаду из-за паспорта не пустили?
Кто же же финансирует эту правозащитную организацию,что она вот такой херней занимается.
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Ставили лайки - всё что нужно знать знать об этих грантососах
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Ахаха... ну вот они и подъехали сразу вместе - демократия и свобода!
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Прекрасная новость. Жду отстранения терпил, поехавших на олимпиаду.
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ну и после этого как надо себя не уважать, чтобы туда ехать
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с какой стати к спортсменам Беларуси применяют такие же ограничения как и к россиянам?
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их же вроде всего 16 допустили
а более половины это 10-12 получается
и кто по концовке поедет?
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Вот это "правозащитники" 😂. Если бы российскую заявку сократили до 0, к чему бы они тогда придрались?
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Ответ Ivan99P
Комментарий удален модератором
В красной книге скоро будут
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Правильным решением было бы не поехать. Для спортсменов конечно ОИ главный старт, но психологическое давление даже тем кто поехал просто будет колоссальным и даже это выдержать будет очень сложно. При чем давление со стороны государство, МОК других стран.
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Ставили лайки!... Карл!... ставали лайки! Это же в России тирания, а у "правозащитных" организаций - презумпция законности и права? Интересно, какой правовой статус у лайков? Правозащитная организация шпионящая за спортсменами и роющаяся в грязном белье... Браво, просто триумф оурэловщины...
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Зато Ван де Вельде, волейболист - ******** из Голландии соответствует)
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Ответ Джек Восьмёркин
их же вроде всего 16 допустили а более половины это 10-12 получается и кто по концовке поедет?
Медведев останется, и всё)
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Катастрофа. Катастрофа для сил добра. Кто посмел пустить этих негодяев на игры? Наказать всех
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Аргументы "правозащитников": Рублëв пропагандирует российскую валюту, Медведев-ну вы и сами понимаете? Да и вообще раздражают эти русские фамилии. Надо набор символов вместо них. k_2x#l/ к примеру
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Поехали на олимпиаду, будьте готовы сражаться не только в спорте, но и вне его! Или молча терпеть потоки негатива со всех заинтересованных сторон.
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А МОК этот доклад читал? И все равно пригласил? Почему?
Может, эти 15-тайные агкнты МОК, которые зараннее согласились участвовать в антироссийских провокациях, и поэтому мок закрыл глаза на их несоответствие?
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Допущены - значит соответствуют
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Не соответствуют, значит пусть отстраняют.
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Украинских проверили? Или это смысла не имеет?
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Комментарий удален модератором
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