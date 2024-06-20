Велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпиаде, несмотря на допуск МОК
Велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже.
Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Власов был одним из 14 российских спортсменов, допущенных Международным олимпийским комитетом к Олимпиаде-2024.
«Власов отказался от участия в Олимпиаде, профиль парижской трассы ему не подходит. И большая загруженность календаря у этого спортсмена», – сказал Екимов.
Велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко, получившие допуск, подтвердили участие в Играх.
"Да гранаты у него не той системы" (к/ф "Белое солнце пустыни").