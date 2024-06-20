Велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпиаде, несмотря на допуск МОК

Теги велошоссе Вячеслав Екимов сборная России сборная России жен Париж-2024 Александр Власов ТАСС Тамара Дронова Алена Иванченко Велоспорт

Велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Власов был одним из 14 российских спортсменов, допущенных Международным олимпийским комитетом к Олимпиаде-2024. 

«Власов отказался от участия в Олимпиаде, профиль парижской трассы ему не подходит. И большая загруженность календаря у этого спортсмена», – сказал Екимов.

Велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко, получившие допуск, подтвердили участие в Играх.

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21 комментарий
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Это было известно заранее. Власов не трековик, а шоссейник, там важна специализация. Он горняк, а олимпийская трасса проложена по улицам Парижа. Она практически равнинная, с небольшими торчками, брусчаткой и спринтерским финишем. Такое максимально подходит гонщикам-классикам, специалистам по Париж-Рубэ, а не Власову, которому нужны горы в полтора-два километра с градиентами за 10 процентов.
+27
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+27
Ответ MikhaL
Комментарий скрыт
Судя по комменту, ты знаешь о велоспорте только то , что там две педали и два колеса. Но так как повесточка - высказать же надо))
+23
-3
+20
Ответ MikhaL
Комментарий скрыт
ты хотя бы почитал бы, где он участвует...
+20
-3
+17
Ответ Ze VuiZ
Комментарий скрыт
А сейчас ты узнаешь, что он выступает за немецкую профессиональную команду и переобуешься в прыжке.
+9
0
+9
Новость прекрасна тем, что в комментариях наглядно показывает, насколько значительную часть комментаторов спортса в принципе интересует сам спорт.
+6
0
+6
Ответ MikhaL
Комментарий скрыт
Власов - горняк, олимпийская трасса - улицы Парижа. Вы видели горы в Париже? Ему просто нечего делать на такой гонке, там выиграют классики или универсалы с сильным финишем - МВП, Эвенпул, Погачар, может быть Роглич и т.д.
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+5
Ответ Варлампий Варлампий
такой загруженный календарь, что какая-то олимпиада совсем не к месту
Как бы трехнедельная Тур де Франс заканчивается меньше чем за неделю до мужской разделки на Олимпиаде
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+5
Ответ Пользователь_2882
Судя по комменту, ты знаешь о велоспорте только то , что там две педали и два колеса. Но так как повесточка - высказать же надо))
Классика Спортса. Сам иной раз такое ляпну...))
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Ответ MikhaL
Комментарий скрыт
Однозначно, один из самых тупейших каментов года.
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Ответ anatol&#8242;
Новость прекрасна тем, что в комментариях наглядно показывает, насколько значительную часть комментаторов спортса в принципе интересует сам спорт.
Я в ужасе, насколько далёкие от велоспорта люди зашли выразить своё мнение.
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Комментарий удален пользователем
"...профиль парижской трассы ему не подходит".
"Да гранаты у него не той системы" (к/ф "Белое солнце пустыни").
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Большая загруженность? Чем? На велотрэке в Крылатском гоняет?
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Ответ Варлампий Варлампий
так это наш лучший гонщик, хрен с ним что горняк...а зачем на ОИ статисты
Так вместо него никто не поедет
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Ответ K.O Runde
Я в ужасе, насколько далёкие от велоспорта люди зашли выразить своё мнение.
Что симптоматично, это были в принципе первые 5-6 комментариев.
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