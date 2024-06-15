Вячеслав Екимов: «Все допущенные российские велосипедисты настроены ехать на Олимпиаду. Мы их в собираем в дорогу»

Вячеслав Екимов заявил, что все допущенные спортсмены настроены ехать на Олимпиаду.

Приглашение на Игры получили Тамара Дронова, Алена Иванченко и .

«Они все настроены ехать. Если не будет каких-то случайных обстоятельств в виде падений, каких-то переломов, то они поедут. Мы их в собираем в дорогу.

Если бы у нас было другое отношение, мы бы не суетились. Вся переписка с проходит через федерацию», — сказал глава Федерации велоспорта России.