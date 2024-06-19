Вячеслав Екимов: «У спортсменов еще есть время до завтра на принятие решения об участии в Олимпиаде»

Теги велошоссе Вячеслав Екимов Олимпийская сборная России сборная России ФВСР сборная России жен Париж-2024 Александр Власов Тамара Дронова Алена Иванченко Велоспорт

Российские велогонщики определятся с участием в Олимпиаде до 20 июня.

Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов вошли в список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже.

«Мы всю информацию донесли до спортсменов. У них еще есть время до завтра на принятие решения об участии в Олимпиаде. 20 июня все станет понятно», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий