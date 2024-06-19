Вячеслав Екимов: «У спортсменов еще есть время до завтра на принятие решения об участии в Олимпиаде»

Российские велогонщики определятся с участием в Олимпиаде до 20 июня.

Тамара Дронова, Алена Иванченко и вошли в список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в .

«Мы всю информацию донесли до спортсменов. У них еще есть время до завтра на принятие решения об участии в Олимпиаде. 20 июня все станет понятно», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.