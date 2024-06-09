Вячеслав Екимов: «Если кто и поедет на Олимпийские игры, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Дронову, Иванченко, Сырицу и Власова»

Вячеслав Екимов рассказал, кто из велогонщиков может поехать на Олимпиаду.

«У нас есть две олимпийских лицензии у женщин в индивидуальной и групповой гонке на шоссе, девочки могут стартовать и там, и там. Также у нас есть одна лицензия у мужчин.

Если кто и поедет на игры и на кого мы подали заявки на аккредитацию, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Тамару Дронову, Алену Иванченко, и .

У нас четыре человека, из них нужно будет отобрать троих. Но спортсмены сами должны также определиться, готовы ли они ехать в Париж и будет ли их форма соответствовать уровню участников Олимпийских игр», – сказал глава Федерации велосипедного спорта России.