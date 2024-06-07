Российских велогонщиков не допустили до первенства Европы U23 в Германии

Россиян не допустили до участия в первенстве Европы по велотреку среди юниоров и спортсменов в возрасте до 23 лет.

Соревнования пройдут в немецком Котбусе 9-14 июля. Как сообщила Федерация велосипедного спорта России (ФВСР), организаторы отказали спортсменам с нейтральным статусом.

Отмечается, что решение было принято после консультаций оргкомитета турнира с правительством Германии и министерством спорта этой страны.

«Сначала был прецедент с Нидерландами, но сейчас уже второй случай, теперь с Германией. Мы видим, что, к сожалению, не услышаны нашими европейскими коллегами ни рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), ни те правила о нейтральном статусе, которые утвердил Международный союз велосипедистов (UCI)», – сказал глава ФВСР Вячеслав Екимов в комментарии для «Матч ТВ».