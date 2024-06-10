Дарья Шмелева: «Конечно, буду смотреть Олимпиаду и отслеживать результаты. Это же очень интересная история»

Теги велотрек сборная России жен Париж-2024 Дарья Шмелева Велоспорт

Велогонщица Дарья Шмелева призналась, что будет смотреть Олимпиаду-2024 в Париже.

«Конечно, я буду смотреть Олимпиаду и отслеживать результаты. Это же очень интересная история, как же я могу в ней не поучаствовать, пусть и дистанционно.

По опыту предыдущих Олимпиад могу сказать, что в велотреке перед соревнованиями могут являться лидерами одни спортсмены, а победить в итоге совершенно другие. Это всегда очень интересно и интригующе», – рассказала двукратный призер Олимпийских игр по велотреку.

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