Дарья Шмелева: «Конечно, буду смотреть Олимпиаду и отслеживать результаты. Это же очень интересная история»

Велогонщица Дарья Шмелева призналась, что будет смотреть Олимпиаду-2024 в Париже.

«Конечно, я буду смотреть и отслеживать результаты. Это же очень интересная история, как же я могу в ней не поучаствовать, пусть и дистанционно.

По опыту предыдущих Олимпиад могу сказать, что в велотреке перед соревнованиями могут являться лидерами одни спортсмены, а победить в итоге совершенно другие. Это всегда очень интересно и интригующе», – рассказала двукратный призер Олимпийских игр по велотреку.