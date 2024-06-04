Дарья Шмелева: «Не подавала заявку на нейтральный статус, потому что хочу выступать под флагом своей страны. Сейчас к нам неуважительное отношение»

Велогонщица Шмелева заявила, что не будет подавать заявку на нейтральный статус.

Дарья Шмелева – двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по велотреку.

Международный союз велосипедистов (UCI) сейчас допускает россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом.

«Я не подавала заявку на нейтральный статус, потому что хочу выступать под флагом своей страны. Сейчас к нам полнейшее неуважительное отношение, там с закрытыми глазами раздают эти запреты.

Сейчас я только набираю спортивную форму, но продолжаю считать, что надо выступать только под своим флагом. А то, что сейчас происходит, когда ты подаешь заявление на разрешение, а потом получаешь отказ, я считаю издевательством.

Мне кажется, что это очень некрасиво с их стороны, и поэтому я сейчас просто продолжаю заниматься своим любимым делом», – сказала спортсменка.