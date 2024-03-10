Анастасия Войнова: «Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия»

Призер ОИ Анастасия Войнова назвала абсурдным нейтральный статус для россиян.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) допустил до соревнований в нейтральном статусе более 40 российских спортсменов.

«Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении, почему мы должны просить какой-то нейтральный статус.

Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия. Мне категорически это не надо, обойдусь без их нейтрального статуса», – сказала олимпийский призер Рио-2016 и Токио-2020 в велотреке Войнова.

Также спортсменка высказалась о продолжении карьеры.

«Способна ли выступать до 2028 года? Так далеко я не заглядываю, если честно. Я сейчас нахожусь в отстранении, так как отношусь к Росгвардии и имею звание. Прекрасно понимаю, что ближайшие Игры в Париже мне точно не светят.

Я вернулась в спорт из-за того, что пока не готова завершить карьеру. После родов перезагрузилась, зарядилась гормонами радости и подумала, а почему бы не провести эксперимент над собой, набрать прежнюю форму и стать конкурентоспособной в России», – отметила Войнова.

с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут Олимпийские игры в Париже.

Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Войнову и Новолодскую