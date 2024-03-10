Анастасия Войнова: «Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия»

Теги велотрек Олимпийская сборная России сборная России жен Париж-2024 Лос-Анджелес-2028 Анастасия Войнова Велоспорт

Призер ОИ Анастасия Войнова назвала абсурдным нейтральный статус для россиян.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) допустил до соревнований в нейтральном статусе более 40 российских спортсменов.

«Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении, почему мы должны просить какой-то нейтральный статус.

Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия. Мне категорически это не надо, обойдусь без их нейтрального статуса», – сказала олимпийский призер Рио-2016 и Токио-2020 в велотреке Войнова.

Также спортсменка высказалась о продолжении карьеры.

«Способна ли выступать до 2028 года? Так далеко я не заглядываю, если честно. Я сейчас нахожусь в отстранении, так как отношусь к Росгвардии и имею звание. Прекрасно понимаю, что ближайшие Игры в Париже мне точно не светят.

Я вернулась в спорт из-за того, что пока не готова завершить карьеру. После родов перезагрузилась, зарядилась гормонами радости и подумала, а почему бы не провести эксперимент над собой, набрать прежнюю форму и стать конкурентоспособной в России», – отметила Войнова.

с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут Олимпийские игры в Париже.

Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Войнову и Новолодскую

17 комментариев
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"Я сейчас нахожусь в отстранении, так как отношусь к Росгвардии и имею звание" (с)
Так это, вроде, гарантия неучастия.

"Считаю абсурдом прогибаться" (с)
Так это, вроде, в любом случае не поможет.

Поясните, кто в теме, может, я не прав?
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Когда всю осознанную жизнь и тем более детство/юность крутила педали вместо учёбы, то вот и результат. Мышление гопника в юбке. Чисто быдлятские термины со двора или тюряги.
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Тётя Настя Войнова служит в Росгвардии и из-за этого имеет ровно ноль целых ноль десятых шансов попасть на Олимпиаду, согласится она на нейтральный статус или не согласится. Тем не менее, я беру пример с тётеньки Насти и тоже заранее отказываюсь баллотироваться на должность Папы римского на следующих его выборах. Католики могут даже не напрягаться и не присылать мне приглашение - я априорно гордо от них отказываюсь. И не надо меня уговаривать - уж коли я сказал, что не стану в ихних выборах участвовать, так значит не стану. Никогда! Невер! Жамэ! На том стояла и стоять будет Русская Земля! Мир, труд! май! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Коротко от Войновой: Раз мне нельзя участвовать - пусть и другие не участвуют.
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Росгвардия сейчас очень конкурентоспособная.
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Ответ Чёрный тюльпан
Когда всю осознанную жизнь и тем более детство/юность крутила педали вместо учёбы, то вот и результат. Мышление гопника в юбке. Чисто быдлятские термины со двора или тюряги.
Нормальное и правильное мышление для любого патриота своей страны: россиянина, американца, чеха, корейца и т.д. Не Международный союз велосипедистов и не МОК присваивают государственные символы - не им и ограничивать их использование.
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Это сильно! Сначала были сомнения подаваться на нейтральный статус или нет. Но теперь точно решено - я не буду подаваться на нейтральный статус и точка. И решения своего я не поменяю!
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Считаю абсурдом прогибаться. Пойду встану в очередь за фетисом и третьяшем
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Чё за дискредитирующая фамилия, срочно сменить на Спецоперационова.
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Легко, опосля, так языком трепать. Свои медали выиграли, на остальных - плевать
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Крути педали, пока не дали..
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"В четырех случаях Международный союз велосипедистов отказал в предоставлении нейтрального статуса. Допуск не получили Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Данила Бурлаков."

Как удобно проявлять принципиальность, когда тебе уже отказали).
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Ну катайся по Садовому, чо.
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Ответ Jason Kidd
"Я сейчас нахожусь в отстранении, так как отношусь к Росгвардии и имею звание" (с) Так это, вроде, гарантия неучастия. "Считаю абсурдом прогибаться" (с) Так это, вроде, в любом случае не поможет. Поясните, кто в теме, может, я не прав?
Это не поможет там, это поможет здесь. В звании повысят, премию накинут.
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Ну хоть понимает, что у голубимпийцев свои правила.
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Еще одна будущая депутатка нарисовалась.
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