На четвертом этапе «Вуэльты страны Басков» произошло массовое падение. Роглич и Эвенепул снялись, Вингегора доставили в больницу

Во время четвертого этапа «Вуэльты страны Басков» случился массовый завал.

Сообщается, что пострадали как минимум десять гонщиков. Шестерых доставили в больницу, в том числе двукратного победителя «Тур де Франс» Йонаса Вингегора.

Лидеры многодневки Примож Роглич и Ремко Эвенепул после попадания в завал сошли с дистанции. Они также упали, но не получили серьезных травм.

После инцидента гонка была нейтрализована.

Скриншот из эфира Eurosport