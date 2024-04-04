На четвертом этапе «Вуэльты страны Басков» произошло массовое падение. Роглич и Эвенепул снялись, Вингегора доставили в больницу

Теги велошоссе происшествия Вуэльта страны Басков Примож Роглич Ремко Эвенепул Йонас Вингегор Велоспорт

Во время четвертого этапа «Вуэльты страны Басков» случился массовый завал.

Сообщается, что пострадали как минимум десять гонщиков. Шестерых доставили в больницу, в том числе двукратного победителя «Тур де Франс» Йонаса Вингегора.

Лидеры многодневки Примож Роглич и Ремко Эвенепул после попадания в завал сошли с дистанции. Они также упали, но не получили серьезных травм.

После инцидента гонка была нейтрализована.

Скриншот из эфира Eurosport

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