«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Гонщики проедут 157,5 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами
4 апреля пройдет четвертый этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».
«Вуэльта страны Басков»
4-й этап
Эчарри-Аранас – Легуциано, Испания
157,5 км
Начало – 14:31 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe) – 8.36,01
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,07
3. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 0,10
4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,14
5. Йонас Вингегор (Дания, Visma – Lease a Bike) – то же время
6. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,16
7. Максимилиан Шахманн (Германия, BORA – hansgrohe) – то же время
8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,23
9. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,24
10. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,25