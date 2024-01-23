Беларусь может принять соревнования по гребле, современному пятиборью, велотреку и прыжкам на батуте в рамках Игр дружбы

Беларусь может принять соревнования по пяти видам спорта в рамках Игр дружбы.

Об этом сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.

«С 15 по 29 сентября пройдут Игры дружбы в 25 видах спорта, в которых мы планируем принять участие.

Также Российская Федерация обратилась в наш адрес, чтобы пять видов состоялись в Беларуси. Это академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, современное пятиборье, велотрек, батут.

Мы рассматриваем предложение – и готовы участвовать, и болеть за яркие выступления наших спортсменов», – сказал Дорохович.

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