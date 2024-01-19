Тренер Рылова: «Главный старт будет в сентябре – Игры Дружбы. Чемпионаты России тоже в планах»

Теги плавание чемпионат России сборная России Евгений Рылов Андрей Шишин Иван Гирев Игры дружбы Водные виды

Тренер назвал главный для Евгения Рылова старт в сезоне.

Рылов – двукратный олимпийский чемпион по плаванию. 20-22 февраля он пропустит первый этап Кубка России в Калининграде.

– Женя в Калининграде не выступит, по участию Ивана Гирева пока мы не определились.

– У Жени нет цели выступить на всех этапах Кубка?

– На каких‑то из них он выступит, но главный старт будет в сентябре – Игры Дружбы. Чемпионаты России тоже в планах.

– К тренировкам после праздников уже вернулся?

– Да, мы заехали на сбор на Круглом, – рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий