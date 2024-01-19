Тренер Рылова: «Главный старт будет в сентябре – Игры Дружбы. Чемпионаты России тоже в планах»
Тренер назвал главный для Евгения Рылова старт в сезоне.
Рылов – двукратный олимпийский чемпион по плаванию. 20-22 февраля он пропустит первый этап Кубка России в Калининграде.
– Женя в Калининграде не выступит, по участию Ивана Гирева пока мы не определились.
– У Жени нет цели выступить на всех этапах Кубка?
– На каких‑то из них он выступит, но главный старт будет в сентябре – Игры Дружбы. Чемпионаты России тоже в планах.
– К тренировкам после праздников уже вернулся?
– Да, мы заехали на сбор на Круглом, – рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.
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