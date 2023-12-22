Сергей Ковпанец: «Организаторы чемпионата Европы не выполняют требования UCI и МОК по допуску спортсменов из России и Беларуси»

Теги МОК сборная России Сергей Ковпанец UCI сборная России жен Велоспорт

Тренер сборной России прокомментировал недопуск спортсменов к ЧЕ по велотреку.

Ранее стало известно, что россияне не смогут выступить на ЧЕ по решению властей Нидерландов.

Турнир пройдет с 10 по 14 января в Апелдорне. 

«Организаторы чемпионата Европы не выполняют требования, которые им неоднократно отправляли Международный союз велосипедистов и Международный олимпийский комитет (МОК) по допуску спортсменов России и Беларуси, имеющих нейтральный статус.

Необходимо получить у них разъяснения такого отказа», – сказал Сергей Ковпанец. 

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1 комментарий
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Ну вот опять видно что человек из системы где все замкнуто на государстве.

Организаторы чемпионаты Европы по велотреку - не равно власти Нидерландов.

Организаторы отказали в визах? Нет.

Но у нас спортивное мероприятие это всегда государство. Вот человек и рассуждает, что везде так.
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