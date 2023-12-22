Сергей Ковпанец: «Организаторы чемпионата Европы не выполняют требования UCI и МОК по допуску спортсменов из России и Беларуси»

Тренер сборной России прокомментировал недопуск спортсменов к ЧЕ по велотреку.

Ранее стало известно, что россияне не смогут выступить на ЧЕ по решению властей Нидерландов.

Турнир пройдет с 10 по 14 января в Апелдорне.

«Организаторы чемпионата Европы не выполняют требования, которые им неоднократно отправляли Международный союз велосипедистов и Международный олимпийский комитет (МОК) по допуску спортсменов России и Беларуси, имеющих нейтральный статус.

Необходимо получить у них разъяснения такого отказа», – сказал Сергей Ковпанец.