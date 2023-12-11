Международный союз велосипедистов оформляет россиянам нейтральный статус бесплатно

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Международный союз велосипедистов оформляет россиянам нейтральный статус бесплатно.

Об этом сообщил тренер сборной России по велоспорту на треке Владимир Хозов.

«Согласно правилам UCI каждый спортсмен или представитель персонала спортсмена должен подать индивидуальную заявку на получение нейтрального статуса. Поданные документы какое-то время рассматриваются, после чего принимается решение. В заявке тренера указывается, с какими спортсменами мы планируем быть на том или ином международном соревновании.

Международный союз велосипедистов не берет денег за рассмотрение заявок на нейтральный статус, все абсолютно бесплатно, что является для нас большим плюсом», – сказал Хозов.

Ранее генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщал, что международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК.

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