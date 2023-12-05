Российскому велогонщику Бурлакову не дали нейтральный статус из-за службы в спортроте ЦСКА

Российскому велогонщику Бурлакову отказали в нейтральном статусе из-за службы в спортроте ЦСКА.

Об этом сообщил сообщил личный тренер спортсмена Владимир Хозов.

«После того, как спортсмен подал заявку, ему пришел ответ от , в котором находились скриншоты из соцсети, где он лайкнул два поста с Z-символикой.

Кроме того, они в интернете нашли информацию о том, что Бурлаков имеет принадлежность к ЦСКА. Данила отправил ответ в UCI, в котором допустил, что лайкнул посты, но не исключил, что сделал это случайно.

По поводу ЦСКА он указал, что в течение года являлся военнослужащим срочной службы в спортивной роте ЦСКА, а воинская служба в России является обязательной для всех мужчин, но теперь никакого отношения к ЦСКА он не имеет.

UCI, получив письмо, предложил Бурлакову предоставить справку из ЦСКА о том, что он не имеет никакого отношения к этому обществу. Данила отправил в ответ копию восьмой страницы военного билета, где указан срок окончания срочной военной службы. После того, как Бурлаков все предоставил, ему отказали в получении нейтрального статуса по совокупности причин.

Будем повторно подавать заявку, потому что все произошедшее нельзя назвать иначе как беспределом. Многие зарубежные спортсмены имеют отношение к силовым структурам, но это не мешает им выступать на международных стартах.

К примеру, многие французские велогонщики получают зарплату как военнослужащие армии Франции. Налицо практика двойных стандартов», – сказал Хозов.