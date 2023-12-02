Международный союз велосипедистов разрешил 40 россиянам выступать в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) за полгода присвоил нейтральный статус 66 спортсменам, в том числе 40 россиянам.

Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 2 декабря нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Федор Даясов, Михаил Постарнак, Борис Пономарев, Никита Калачник и Сергей Ростовцев.

Среди женщин аналогичный статус получили Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Дарья Дятлова, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Елизавета Солозобова, Дарья Малкова, Алина Лысенко, Яна Бурлакова.

Ранее UCI также отказал четырем россиянам в получении нейтрального статуса – Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской, Даниле Бурлакову. Запрет будет действовать до тех пор, пока сохраняются специальные правила UCI в отношении России и Беларуси.