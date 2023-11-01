Список российских велогонщиков, получивших нейтральный статус, увеличился до 36

Международный союз велосипедистов (UCI) за пять месяцев присвоил нейтральный статус 62 спортсменам, в том числе 36 россиянам.

Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 1 ноября нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Федор Даясов, Михаил Постарнак и Борис Пономарев.

Среди женщин аналогичный статус получили Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Дарья Дятлова, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Елизавета Солозобова, Дарья Малкова.

Ранее UCI также отказал трем россиянам в получении нейтрального статуса – Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой и Марии Новолодской.