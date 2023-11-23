Российская велогонщица Яна Бурлакова получила нейтральный статус для соревнований под эгидой UCI

Теги велотрек UCI сборная России жен Яна Бурлакова (Тыщенко) Велоспорт

UCI присвоил нейтральный статус российской велогонщице Яне Бурлаковой.

Бурлакова – трехкратный бронзовый призер чемпионата мира-2021 по трековым велогонкам. 

В мае этого года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских спортсменов в международных стартах под своей эгидой, включая Кубок мира и чемпионаты мира, в нейтральном статусе. 

Любой спортсмен, желающий получить статус нейтрального индивидуального атлета, должен обратиться в UCI и пройти проверку на соблюдение критериев Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска. 

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