МОК о смене гражданства трех россиян: «Деятельность ОКР приостановлена, он не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета»

В МОК объяснили, почему одобрили смену гражданства трем российским спортсменам без согласия ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) одобрил переходы трех россиян в другие сборные. При этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина и смогут выступить на Играх-2024.

Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК превысил полномочия и назвал «произволом» действия организации.

«Как вам известно, деятельность ОКР приостановлена в соответствии с решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», – заявили в пресс-службе МОК.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго