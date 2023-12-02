МОК о смене гражданства трех россиян: «Деятельность ОКР приостановлена, он не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Велоспорт

В МОК объяснили, почему одобрили смену гражданства трем российским спортсменам без согласия ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переходы трех россиян в другие сборные. При этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина и смогут выступить на Играх-2024.

Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК превысил полномочия и назвал «произволом» действия организации.

«Как вам известно, деятельность ОКР приостановлена в соответствии с решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», – заявили в пресс-службе МОК.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

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7 комментариев
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Эти решения работают только в рамках ОИ? Достаточно только согласия МОК или нужно одобрение и международной федерации конкретного вида спорта? Просто буквально на днях была новость про пловца Сибирцева, которому World Aquatics (международная федерация плавания) запретила сменить спортивное гражданство на Узбекистан, мол у него нет на это прав, а он наверняка метит (или уже метил) на Олимпиаду во Франции.
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Басманный комитет
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