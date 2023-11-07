Прокуратура Швейцарии завершила расследование гибели велогонщика Джино Медера

В Швейцарии завершилось расследование гибели велогонщика Джино Медера.

В июне 26-летний спортсмен погиб после аварии на этапе «Тура Швейцарии». На 197-м километре трассы он, набрав высокую скорость, разбился на спуске.

Как сообщает Cycling News, прокуратура Швейцарии установила, что ни одна третья сторона не может быть привлечена к уголовной ответственности за происшествие.

В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены организаторы соревнований, сотрудники службы безопасности и гонщик Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд, который попал в аварию на том же участке трассы незадолго до Медера. Никому из фигурантов дела не предъявили обвинений.

Медер выступал за команду Bahrain Victorious. В 2021 году он побеждал на одном из этапов многодневки «Джиро д’Италия».