Прокуратура Швейцарии завершила расследование гибели велогонщика Джино Медера

Теги Джиро д'Италия происшествия Тур Швейцарии Джино Медер Велоспорт

В Швейцарии завершилось расследование гибели велогонщика Джино Медера.

В июне 26-летний спортсмен погиб после аварии на этапе «Тура Швейцарии». На 197-м километре трассы он, набрав высокую скорость, разбился на спуске.

Как сообщает Cycling News, прокуратура Швейцарии установила, что ни одна третья сторона не может быть привлечена к уголовной ответственности за происшествие.

В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены организаторы соревнований, сотрудники службы безопасности и гонщик Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд, который попал в аварию на том же участке трассы незадолго до Медера. Никому из фигурантов дела не предъявили обвинений.

Медер выступал за команду Bahrain Victorious. В 2021 году он побеждал на одном из этапов многодневки «Джиро д’Италия».

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