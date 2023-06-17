Заключительные этапы «Тура Швейцарии» пройдут без участия команды Bahrain Victorious, за которую выступал Джино Медер

Bahrain Victorious снялась с заключительных этапов «Тура Швейцарии» после смерти Джино Медера.

«После трагической ухода Джино Медера Bahrain Victorious приняла решение покинуть «Тур Швейцарии», – говорится в заявлении пресс-службы команды.

Медер попал в аварию 15 июня во время пятого этапа гонки. В результате столкновения с другим гонщиком он вылетел с дороги и упал в ущелье, пролетев несколько десятков метров.

Несмотря на усилия врачей, травмы Медера оказались несовместимы с жизнью. Он скончался в больнице 16 июня.

Заключительные этапы «Тура Швейцарии» пройдут 17 и 18 июня.