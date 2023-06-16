Велогонщик Джино Медер скончался после аварии на 5-м этапе «Тура Швейцарии»
Велогонщик Джино Медер умер после аварии во время многодневки «Тур Швейцарии».
Авария произошла в четверг. На 197-м километре трассы на спуске на большой скорости друг с другом столкнулись двое гонщиков, обстоятельства произошедшего выясняются.
Медер скончался в больнице утром в пятницу. Гонщику было 26 лет. Швейцарец выступал за команду Bahrain Victorious.
«После очень серьезной аварии на пятом этапе «Тура Швейцарии» Джино проиграл битву за восстановление от тяжелых травм.
Вся наша команда опустошена после этой трагедии, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время.
Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас», – сообщается на официальном сайте команды Bahrain Victorious.
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