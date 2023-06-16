Велогонщик Джино Медер скончался после аварии на 5-м этапе «Тура Швейцарии»

Теги происшествия Тур Швейцарии Bahrain Victorious Джино Медер Велоспорт

Велогонщик Джино Медер умер после аварии во время многодневки «Тур Швейцарии».

Авария произошла в четверг. На 197-м километре трассы на спуске на большой скорости друг с другом столкнулись двое гонщиков, обстоятельства произошедшего выясняются. 

Медер скончался в больнице утром в пятницу. Гонщику было 26 лет. Швейцарец выступал за команду Bahrain Victorious.

«После очень серьезной аварии на пятом этапе «Тура Швейцарии» Джино проиграл битву за восстановление от тяжелых травм.

Вся наша команда опустошена после этой трагедии, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время.

Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас», – сообщается на официальном сайте команды Bahrain Victorious

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1 комментарий

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Павел Макаров
Очередная смерть велогонщика на спуске. Очень жаль его родных и друзей. Но если ездить с горы под 100 км/ч без всякой защиты, вероятность разбиться всегда будет. Надо что-то делать руководству велогонок, лимитировать скорость на спусках.Пускать "мотоцикл безопасности", как в кольцевых автогонках, например. Это будет в ущерб зрелищности и в какой-то мере спортивной составляющей, но жизни людей дороже.
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