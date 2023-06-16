Велогонщик Джино Медер скончался после аварии на 5-м этапе «Тура Швейцарии»

Велогонщик Джино Медер умер после аварии во время многодневки «Тур Швейцарии».

Авария произошла в четверг. На 197-м километре трассы на спуске на большой скорости друг с другом столкнулись двое гонщиков, обстоятельства произошедшего выясняются.

Медер скончался в больнице утром в пятницу. Гонщику было 26 лет. Швейцарец выступал за команду Bahrain Victorious.

«После очень серьезной аварии на пятом этапе « » Джино проиграл битву за восстановление от тяжелых травм.

Вся наша команда опустошена после этой трагедии, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время.

Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас», – сообщается на официальном сайте команды .