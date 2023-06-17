«Тур Швейцарии». 7-й этап. Гонщики проедут по маршруту в 183,5 км с четырьмя подъемами

17 июня пройдет седьмой этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

Шестой этап был отменен накануне из-за гибели швейцарского велогонщика Джино Медера в результате аварии.

«Тур Швейцарии»

7-й этап

Тюбах – Вайнфельден

183,5 км

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Начало – 13.21 по московскому времени

Общий зачет

1. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 16.43,41

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,08

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,18

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,46

5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,57

6. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,16

7. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,29

8. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,54

9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,57

10. Дилан Тойнс (Бельгия, Israel – Premier Tech) – 3,00