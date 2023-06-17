«Тур Швейцарии». 7-й этап. Гонщики проедут по маршруту в 183,5 км с четырьмя подъемами

Теги велошоссе результаты Тур Швейцарии Ригоберто Уран Ромен Барде Пейо Бильбао Дилан Тойнс Ремко Эвенепул Джино Медер Хуан Аюсо Феликс Галль Маттиас Скельмосе Сиан Эйтдебрукс Велоспорт

17 июня пройдет седьмой этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

Шестой этап был отменен накануне из-за гибели швейцарского велогонщика Джино Медера в результате аварии.

«Тур Швейцарии»

7-й этап

Тюбах – Вайнфельден

183,5 км

Профиль/Карта

Начало – 13.21 по московскому времени

Общий зачет 

1. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 16.43,41

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,08

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,18

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,46

5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,57

6. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,16

7. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,29

8. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,54

9. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,57

10. Дилан Тойнс (Бельгия, Israel – Premier Tech) – 3,00

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