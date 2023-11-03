Неяскин и Адмакина одержали победы в хроно-гонках в финале Кубка России по BMX
Завершился финальный этап Кубка России по гонкам BMX.
Соревнования проходили 2-4 ноября в Саранске. Сегодня спортсмены выступили в хроно-гонках.
«Федерация велосипедного спорта России рассматривает различные форматы проведения спортивных мероприятий, чтобы сделать соревнование более динамичным, хотя BMX и так достаточно зрелищный вид.
В рамках финального этапа Кубка России в Саранске мы попробовали новый формат проведения. Его особенность заключалась в том, что изменяется сетка проведения соревнований, чтобы стать более понятным зрителю и интересным спонсорам. Букмекеры проявляют интерес к нашему спорту, и мы разрабатываем подходящий формат для сотрудничества.
Все, что было предусмотрено изначально, также было отработано полностью, то есть это как дополнение к тому, что мы уже имеем в программе», – рассказал главный тренер сборной России по BMX-велоспорту Павел Костюков.
Финал Кубка России по BMX
Хроно-гонка
Мужчины
1. Владислав Неяскин – 24,79
2. Александр Катышев – 25,04
3. Илья Бескровный – 25,36
Женщины
1. Светлана Адмакина – 28,23
2. Ярослава Бондаренко – 28,64
3. Дарья Хлуднева – 29,03
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