Неяскин и Адмакина одержали победы в хроно-гонках в финале Кубка России по BMX

Завершился финальный этап Кубка России по гонкам BMX.

Соревнования проходили 2-4 ноября в Саранске. Сегодня спортсмены выступили в хроно-гонках.

«Федерация велосипедного спорта России рассматривает различные форматы проведения спортивных мероприятий, чтобы сделать соревнование более динамичным, хотя BMX и так достаточно зрелищный вид.

В рамках финального этапа Кубка России в Саранске мы попробовали новый формат проведения. Его особенность заключалась в том, что изменяется сетка проведения соревнований, чтобы стать более понятным зрителю и интересным спонсорам. Букмекеры проявляют интерес к нашему спорту, и мы разрабатываем подходящий формат для сотрудничества.

Все, что было предусмотрено изначально, также было отработано полностью, то есть это как дополнение к тому, что мы уже имеем в программе», – рассказал главный тренер сборной России по BMX-велоспорту Павел Костюков.

Финал Кубка России по BMX

Хроно-гонка

Мужчины

1. Владислав Неяскин – 24,79

2. Александр Катышев – 25,04

3. Илья Бескровный – 25,36

Женщины

1. Светлана Адмакина – 28,23

2. Ярослава Бондаренко – 28,64

3. Дарья Хлуднева – 29,03