Гендиректор ФВСР о допуске россиян на ЧМ: «Нам прислали декларацию, что мы осуждаем СВО. Я против выезда, а найдутся люди, которые вне сборной заявятся и поедут»

Теги велошоссе Юрий Кучерявый сборная России ФВСР сборная России жен чемпионат мира по велоспорту Политика ТАСС Велоспорт

Гендиректор ФВСР рассказал о требованиях к российским велогонщикам для участия в ЧМ по велошоссе.

«Естественно, нам прислали такую декларацию, что мы осуждаем СВО.

Что касается моей личной позиции, то я против такого выезда, а найдутся же люди, которые вне списков сборной, заявятся и поедут. Никакого отношения к нам не имеют вообще, ни к субъекту, ни к сборной России.

Я знаю, что некоторые так делают, какая-то девочка и папа занялись, мы слышали о них. Но это же политика все, лишь бы кто-то приехал, чтобы вокруг был пиар – «русские приехали».

Но я против таких выездов. Декларацию с осуждением СВО нужно подписывать только для участия в чемпионате мира? Чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы. То есть на основные турниры», – сказал гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый. 

Чемпионат мира по велошоссе пройдет в Глазго с 5 по 13 августа.

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5 комментариев

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Olga.t
Опубликуйте текст декларации, чтобы было что обсуждать.
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shahmur
Ему невдамек что многие не поддеоживают СВО и власть её развязавшую. Хотелось бы поглядеть переобувание в воздухе этих персонажей в будущем.
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арап Петра Великого
найдутся же люди...
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Обязательно найдутся, и их немало. В России тоже есть ЛЮДИ, а не только путинисты и рашисты...
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Olga.t
Если найдутся люди ВНЕ сборной, кто подпишет и поедет, вам не стОит расстраиваться.
Если они не члены сборной, значит это слабые спортсмены, федерация на них не тратила свои средства и не несёт ответственности.
Ну и пусть себе едут...
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Olga.t
Ответ shahmur
Ему невдамек что многие не поддеоживают СВО и власть её развязавшую. Хотелось бы поглядеть переобувание в воздухе этих персонажей в будущем.
Обязательно увидим!
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