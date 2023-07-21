Гендиректор ФВСР о допуске россиян на ЧМ: «Нам прислали декларацию, что мы осуждаем СВО. Я против выезда, а найдутся люди, которые вне сборной заявятся и поедут»

Гендиректор ФВСР рассказал о требованиях к российским велогонщикам для участия в ЧМ по велошоссе.

«Естественно, нам прислали такую декларацию, что мы осуждаем СВО.

Что касается моей личной позиции, то я против такого выезда, а найдутся же люди, которые вне списков сборной, заявятся и поедут. Никакого отношения к нам не имеют вообще, ни к субъекту, ни к сборной России.

Я знаю, что некоторые так делают, какая-то девочка и папа занялись, мы слышали о них. Но это же политика все, лишь бы кто-то приехал, чтобы вокруг был пиар – «русские приехали».

Но я против таких выездов. Декларацию с осуждением СВО нужно подписывать только для участия в чемпионате мира? Чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы. То есть на основные турниры», – сказал гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

Чемпионат мира по велошоссе пройдет в Глазго с 5 по 13 августа.