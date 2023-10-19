Велогонщица Ольга Забелинская планирует выступить на Олимпиаде в Париже. В 2024-м ей исполнится 44 года

Велогонщица Ольга Забелинская планирует выступить на Олимпиаде-2024.

43-летняя – обладательница трех медалей Игр в составе сборной России. С 2018-го она выступает за Узбекистан.

«Выступая за Россию, я не чувствовала большой ответственности за страну, так же как и не ощущала особой помощи от страны для подготовки. Выступала в большей степени для себя, удовлетворить личные амбиции, и если бы не получилось показать высокий результат, я бы не сильно расстроилась.

Сейчас же, выступая за Узбекистан, я вижу, как переживают за результаты спортсменов все, начиная с руководителей республики, не говоря уже про мощнейшую финансовую поддержку. И победа уже расценивается не как личная, а общая. Правда, и ответственность зашкаливает. И поэтому к я готовлюсь, конечно!» – сказала Забелинская.