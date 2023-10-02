Трехкратный чемпион мира Петер Саган завершил карьеру в велошоссе. Он хочет выступить на Олимпиаде-2024 в маунтинбайке

Теги велошоссе маунтинбайк Петер Саган Париж-2024 сборная Словакии Велоспорт

Трехкратный чемпион мира Петер Саган завершил карьеру в велошоссе.

Накануне 33-летний словак, представляющий TotalEnergies, занял девятое место в последней для себя гонке – «Туре Вандеи». 

В январе Саган уже сообщал, что перейдет в маунтинбайк и присоединится к команде Specialized Factory Racing.

«Я никогда не мечтал о том, чтобы до 40-50 лет соревноваться и быть профессиональным велогонщиком. Думаю, что время пришло. И если удастся завершить карьеру на Олимпийских играх в Париже, мне будет приятно.

Дело не в медали или чем-то подобном. Речь скорее о том, чем мне хотелось бы заниматься. И я уже не испытываю давления из-за возможного выигрыша или проигрыша», – ранее объяснял Саган.

Словак трижды побеждал на чемпионатах мира в групповой гонке (2015, 2016, 2017), а также на чемпионате Европы (2016). На его счету 12 выигранных этапов «Тур де Франс» и 7 побед в спринтерских зачетах этой многодневки.

Свою карьеру Саган начинал в маунтинбайке и является чемпионом мира и Европы среди юниоров в этом виде спорта.

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2 комментария

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Александр Решетов
Жаль
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Андрей Герасимов
А всё жду,не дождусь,когда его папа завершит карьеру на Евроспорте со своим ором.
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