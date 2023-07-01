Российский велогонщик Петр Рикунов перейдет в одну из китайских команд

Теги велошоссе Олимпийская сборная России сборная России Париж-2024 Петр Рикунов Велоспорт

Чемпион России-2023 в индивидуальной велошоссейной гонке Петр Рикунов планирует выступать за одну из профессиональных команд в Китае.

«Сейчас у меня будет небольшой отдых, а потом я планирую выезд в Китай, собираюсь выступать за одну из пекинских команд. Мне нужно забрать загранпаспорт с китайской визой, и от того, какой срок будет указан в визе, станет понятно, в каких гонках я буду участвовать. Менеджер ждет, когда я ему пришлю всю информацию, чтобы покупать авиабилет. Вылет планируется на начало июля.

Это очень хорошая команда, но название ее пока не хочу называть. Из россиян в ней также будет мой товарищ Андрей Степанов, мы будем в команде находиться в качестве лидеров, а местные гонщики намерены у нас учиться.

Я думаю, китайцы держат в уме еще тот момент, что для отбора на Олимпиаду нужно зарабатывать очки, чтобы получить возможность как можно больше спортсменов заявить. Да и нам тоже нужно повышать рейтинг, чтобы сохранить шансы на поездку в Париж», – рассказал 26-летний спортсмен.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий