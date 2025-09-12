Россияне Ныч и Фролова выступят на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Руанде

Артем Ныч и Наталья Фролова выступят на чемпионате мира по велошоссе в Руанде.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян. Соревнования пройдут с 21 по 28 сентября.

«В элите у нас выступят только Ныч и Фролова. Алена Иванченко поедет в «андерах». Все трое поедут и индивидуальную, и групповую гонки. Также планируется, что мы примем участие в юниорских гонках», – сказал Абрамян.

Тренер подтвердил, что поедет на чемпионат мира как сопровождающее лицо.

В юниорских гонках выступят россияне Лилия Исмагилова, Семен Макаров, Полина Даньшина, Ярослав Просандеев, Матвей Яковлев, в категории до 23 лет – Валерия Валгонен, Диана Смирнова, Алена Иванченко, Андрей Белянин, Анастасия Самсонова.