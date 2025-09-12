Валгонен и Гонов в октябре выступят на чемпионате мира по велотреку в Чили

Валерия Валгонен и Лев Гонов выступят на чемпионате мира по велотреку.

Турнир пройдет в Сантьяго (Чили) с 22 по 26 октября. Российские велогонщики допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Валерия проедет четыре вида – омниум, гонку по очкам, скретч и гонку с выбыванием. Лев выступит в одном виде программы – в индивидуальной гонке», – сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев.

