Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
Наталья Суворова и Владислав Неяскин выиграли финал Кубка России по гонкам BMX.
Финал Кубка России по BMX
Мужчины
По итогам двух дней
1. Владислав Неяскин
2. Александр Катышев
3. Илья Бескровный
Женщины
1. Наталья Суворова
2. Виктория Васькова
3. Светлана Адамкина
По итогам всех 10 этапов
Мужчины
1. Александр Катышев
2. Владислав Неяскин
3. Александр Казанцев
Женщины
1. Ярослава Бондаренко
2. Наталья Суворова
3. Виктория Васькова
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