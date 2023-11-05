Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX

Теги результаты сборная России сборная России жен BMX Ярослава Бондаренко Наталья Суворова Илья Бескровный Владислав Неяскин Александр Катышев Виктория Васькова Светлана Адамкина Александр Казанцев Велоспорт

Наталья Суворова и Владислав Неяскин выиграли финал Кубка России по гонкам BMX.

Финал Кубка России по BMX

Мужчины

По итогам двух дней

1. Владислав Неяскин

2. Александр Катышев

3. Илья Бескровный

Женщины

1. Наталья Суворова

2. Виктория Васькова

3. Светлана Адамкина

По итогам всех 10 этапов

Мужчины

1. Александр Катышев

2. Владислав Неяскин

3. Александр Казанцев

Женщины

1. Ярослава Бондаренко

2. Наталья Суворова

3. Виктория Васькова

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