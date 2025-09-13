«Вуэльта». 20-й этап. Вингегор победил, Кусс – 2-й, Хиндли – 3-й
20-й этап
Робледо де Чавела – Бола дель Мундо
164,8 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 3.56,23
2. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 0,11
3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,13
4. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,18
5. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,22
6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 0,24
7. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,47
8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 1,11
9. Уильям Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal – Quick-Step) – 1,22
10. Финли Пикеринг (Великобритания, Bahrain – Victorious) – 1,30...
78. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 21,20
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 72.53,57
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 1,16
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 3,11
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,41
6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 5,55
5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,23
8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 7,45
7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 7,50
9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 9,48
10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 12,16...
79. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.58,48