«Вуэльта». 20-й этап. Вингегор победил, Кусс – 2-й, Хиндли – 3-й

Йонас Вингегор выиграл 20-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2025»

20-й этап

Робледо де Чавела – Бола дель Мундо

164,8 км

Профиль/Карта

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 3.56,23

2. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 0,11

3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,13

4. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,18

5. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,22

6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 0,24

7. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,47

8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 1,11

9. Уильям Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal – Quick-Step) – 1,22

10. Финли Пикеринг (Великобритания, Bahrain – Victorious) – 1,30...

78. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 21,20

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 72.53,57

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 1,16

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 3,11

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,41

6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 5,55

5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,23

8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 7,45

7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 7,50

9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 9,48

10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 12,16...

79. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.58,48

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
