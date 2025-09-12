0

«Вуэльта». 19-й этап. Гонщики проедут по спринтерскому маршруту без подъемов

12 сентября на веломногодневке «Вуэльта» пройдет 19-й этап.

«Вуэльта Испании-2025»

19-й этап

Руэда – Гихуэло

161,9 км

Профиль/Карта

Начало – 14:55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko (с 15:50)

Общий зачет (после 18-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 65.07,13

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,40

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,39

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,39

5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,19

6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 5,17

7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 5,20

8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 7,26

9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 7,42

10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 10,19...

83. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.36,41

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
