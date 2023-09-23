У колумбийского велогонщика Мигеля Анхеля Лопеса украли $800 тысяч и автомобиль

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес пострадал от действий грабителей.

Как сообщает The Sun, в четверг преступники застали спортсмена возле его фермы в Песке (Колумбия). Они удерживали Лопеса в доме несколько часов и за это время похитили денежную сумму в размере 800 тысяч долларов, мобильный телефон и автомобиль Ford.

После инцидента 29-летний Лопес обратился с заявлением в полицию.

В 2018 году Лопес становился третьим в общем зачете «Джиро» и «Вуэльты». На данный момент он временно отстранен от соревнований по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.