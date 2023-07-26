Мигель Анхель Лопес отстранен от соревнований из-за подозрений в применении допинга перед «Джиро»-2022

Мигель Анхель Лопес отстранен от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

У Международного союза велосипедистов ( ) есть сведения, что гонщик употреблял и хранил запрещенный препарат перед «Джиро-д’ »-2022.

Сейчас 29-летний колумбиец выступает за команду Team Medellin-EPM. Он выступал на «Джиро»-2022, но снялся с четвертого этапа из-за травмы.

Основанием для отстранения послужила информация, собранная испанской полицией по делу испанского врача Маркоса Майнара, арестованного по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом медицинских препаратов и отмыванием денег.

В июле 2022 Лопеса уже допрашивали по этому делу – сначала он проходил как свидетель, но потом его статус поменялся на «подозреваемый».

«Астана», за которую тогда выступал спортсмен, временно отстранила гонщика от соревнований на время расследования. Позже Лопеса восстановили, он выступил на «Вуэльте», а затем «Астана» расторгла с ним контракт. Лопес сообщил, что намерен подать в суд на команду в защиту имени и чести.

Лопес выигрывал этапы на «Тур де Франс» и «Вуэльте», а также становился третьим в общем зачете «Джиро» и «Вуэльты».